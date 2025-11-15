«МЮ» готов отдать Зиркзе в аренду зимой с опцией выкупа за 25 млн евро. «Рома» хочет подписать форварда, купленного клубом АПЛ за 42,5 млн (Il Messaggero)

Джошуа Зиркзе может перейти в «Рому» из «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» готов отдать нападающего Джошуа Зиркзе в аренду в зимнее трансферное окно, но при условии, что соглашение будет включать в себя опцию выкупа в размере 25 миллионов евро, сообщил Il Messaggero.

«Рома » хочет подписать футболиста на правах аренды, ведутся переговоры о финансовой структуре сделки.

Английский клуб приобрел игрока за 42,5 миллиона евро у «Болоньи» в 2024 году.

В этом сезоне Зиркзе провел провел четыре матча в АПЛ и не сделал результативных действий. Его статистику можно изучить по ссылке .