«МЮ» готов отдать Зиркзе в аренду зимой с опцией выкупа за 25 млн евро. «Рома» хочет подписать форварда, купленного клубом АПЛ за 42,5 млн (Il Messaggero)
Джошуа Зиркзе может перейти в «Рому» из «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» готов отдать нападающего Джошуа Зиркзе в аренду в зимнее трансферное окно, но при условии, что соглашение будет включать в себя опцию выкупа в размере 25 миллионов евро, сообщил Il Messaggero.
«Рома» хочет подписать футболиста на правах аренды, ведутся переговоры о финансовой структуре сделки.
Английский клуб приобрел игрока за 42,5 миллиона евро у «Болоньи» в 2024 году.
В этом сезоне Зиркзе провел провел четыре матча в АПЛ и не сделал результативных действий. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Il Messaggero
