Федун о травме Соболева: «Черчесов сказал, что врачи бережно отнесутся к нему. Они повели себя недостаточно профессионально»

Владелец высказался о травме форварда красно-белых .

«Черчесов сказал, что они [врачи] к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее к врачам сборной [претензии], которые повели себя недостаточно профессионально.

Да, я его [Черчесова] попросил, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение», – заявил Федун.

Ранее Соболев перенес операцию на колене. В «Спартаке» ожидают, что он вернется в общую группу по ходу зимней паузы в .

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного