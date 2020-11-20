Баста – Карпину: «Это ростовский юмор. Не реагируй так на мои слова»

Российский рэпер и продюсер, владелец ростовского СКА Василий Вакуленко (Баста) высказался после комментариев главного тренера «Ростова» .

«У Нобеля [Арустамяна] вышло мое интервью, где мы разговаривали о футболе в целом. Я «травил» в целом про отношение к футболу и пошутил про Валерия Карпина.

Я не шутил про то, что он приезжий, наемный тренер, который приехал в наш город и не может диктовать мне, как мне себя вести в своем городе и как решать свои задачи.

На что Валерий Карпин, демонстрируя свою преданность городу, опубликовал, как сначала все подумали, прописку, а это просто временная регистрация. Продемонстрировал, что он в «Ростове» проездом, временно зарегистрирован. Классная справка, Валерий. Публикация в вашем стиле.

Мне не хочется. чтобы он так реагировал. Валера, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова, это все-таки ростовский юмор. Тебе, временному ростовчанину с регистрацией на пять лет, должны быть понятны наши ростовские шутки. Согласен, они не всегда добрые», – сказал Вакуленко.

Баста о Карпине: «Был конфликт. Приезжий из Москвы не может указывать мне место в родном городе»