Казанский об интервью с Черчесовым: «Приятно читать столько добрых слов. Странно было бы не услышать важных вопросов»

Журналист поблагодарил зрителей за поддержку после интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Спасибо вам за реакцию на наш с коллегами большой эфир с Черчесовым. Конечно, приятно читать столько добрых слов.

Однако я просто делаю свою работу. И, пожалуй, странно было бы не услышать важных вопросов для нас, всех болельщиков сборной. А задавать их – норма)», – написал Казанский в твиттере.

В комментариях к записи отметился журналист , процитировавший фразу Черчесова, адресованную Казанскому во время рекламной паузы: «У тебя все нормально?»

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного

Мы знаем, как выглядит золотой актив Черчесова за чаем