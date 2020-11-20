Казанский об интервью с Черчесовым: «Приятно читать столько добрых слов. Странно было бы не услышать важных вопросов»

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Журналист «Матч ТВ» Денис Казанский поблагодарил зрителей за поддержку после интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Спасибо вам за реакцию на наш с коллегами большой эфир с Черчесовым. Конечно, приятно читать столько добрых слов.

Однако я просто делаю свою работу. И, пожалуй, странно было бы не услышать важных вопросов для нас, всех болельщиков сборной. А задавать их – норма)», – написал Казанский в твиттере.

В комментариях к записи отметился журналист Константин Генич, процитировавший фразу Черчесова, адресованную Казанскому во время рекламной паузы: «У тебя все нормально?»

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного

Мы знаем, как выглядит золотой актив Черчесова за чаем

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