Казанский об интервью с Черчесовым: «Приятно читать столько добрых слов. Странно было бы не услышать важных вопросов»

Журналист «Матч ТВ» Денис Казанский поблагодарил зрителей за поддержку после интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Спасибо вам за реакцию на наш с коллегами большой эфир с Черчесовым. Конечно, приятно читать столько добрых слов.
Однако я просто делаю свою работу. И, пожалуй, странно было бы не услышать важных вопросов для нас, всех болельщиков сборной. А задавать их – норма)», – написал Казанский в твиттере.
В комментариях к записи отметился журналист Константин Генич, процитировавший фразу Черчесова, адресованную Казанскому во время рекламной паузы: «У тебя все нормально?»
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