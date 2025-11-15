Кантона об ударе фаната в прыжке: «Врезал бы ему еще сильнее с удовольствием. Хулиган. Мне понравилось»
Кантона об ударе фаната в прыжке: врезал бы ему еще сильнее с удовольствием.
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона не жалеет об эпизоде с ударом болельщика.
В 1995-м Кантона ногой в прыжке через рекламные щиты ударил болельщика «Кристал Палас», за что был дисквалифицирован на 9 месяцев.
«Я бы с удовольствием врезал ему еще сильнее. Хулиган. Мне понравилось», – сказал Кантона.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39858 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости