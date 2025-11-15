Кантона об ударе фаната в прыжке: «Врезал бы ему еще сильнее с удовольствием. Хулиган. Мне понравилось»

Кантона об ударе фаната в прыжке: врезал бы ему еще сильнее с удовольствием.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед » Эрик Кантона не жалеет об эпизоде с ударом болельщика.

В 1995-м Кантона ногой в прыжке через рекламные щиты ударил болельщика «Кристал Палас», за что был дисквалифицирован на 9 месяцев.

«Я бы с удовольствием врезал ему еще сильнее. Хулиган. Мне понравилось», – сказал Кантона.