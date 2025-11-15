  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов о Дзюбе в сборной: «Давайте меня еще вызовем. Я бы тоже сейчас и забил, и отдал. Зачем он сборной? Лучше дать шанс молодому»
31

Семшов о Дзюбе в сборной: «Давайте меня еще вызовем. Я бы тоже сейчас и забил, и отдал. Зачем он сборной? Лучше дать шанс молодому»

Семшов не видит смысла в вызове Дзюбы в сборную: давайте меня еще вызовем.

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов не видит смысла в вызове Артема Дзюбы в национальную команду.

– А Артем Дзюба мог бы помочь этой сборной? 

– Ну прекратите! Давайте еще вызовем меня. Куда? Артему уже 37. Да и зачем ему это? Он все рекорды переписал.

Дзюбе следует сосредоточиться на скором завершении карьеры. Считаю, еще пару лет он в состоянии поиграть. Да, он забивает, но кому? Я бы тоже сейчас и забил, и отдал.

Мы начинаем копать там, где не нужно. Каждому свое время. Зачем сборной Дзюба, если никто не знает, когда со страны снимут ограничения? Просто пригласить? Лучше дать шанс молодому на перспективу. 

– А если бы нас вернули прямо сейчас, Дзюба бы пригодился?

– Ему физически тяжело разрываться на два фронта. Возьмем Игоря Акинфеева. Он попрощался со сборной после домашнего чемпионата мира, поскольку понял, что дальше тянуть не в состоянии.

Я ушел в 34 года. В какой-то момент начинаешь понимать, что там немного другие скорости. Плюс чем старше становишься, тем сложнее восстанавливаться, – сказал Семшов.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39859 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: RT
logoАртем Дзюба
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Семшов
logoАкрон
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев заговорил: уход из «Спартака» ради трофеев, провокации, хейт и желание стать тренером
14 ноября, 20:20
Карпин о том, вызовет ли Дзюбу в сборную, если Кержакову зачтут еще один гол: «Посмотрим, не знаю. Пусть ФИФА примет решение, а дальше разберемся»
14 ноября, 18:06
Тренер по ММА Кияшко про бой Дзюбы и Смолова: «Без шансов для Федора, 100%. Из российских игроков конкурентов у Артема нет, из западных – очень хорош Ибрагимович, видел его»
14 ноября, 17:54
Главные новости
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
7 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
46 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
12 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
23 минуты назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
33 минуты назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58