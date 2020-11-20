Леонид Федун: «Клубы РПЛ откатились в четвертый дивизион Европы по финансированию, обречены бороться за 1/8 еврокубков в лучшем случае»

Владелец «Спартака» поделился мнением, в чем заключается причина последних неудач сборной России и клубов в еврокубках.

– Ответ на вопрос лежит в экономической плоскости. Десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов.

Например, в начале десятых годов был на 23-м месте с показателем около 165 млн евро. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в 100 млн евро, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза.

За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200% до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30%, Россия – почти на 50%. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке ведущих клубов.

Мы фактически откатились в четвертый дивизион по объемам финансирования. Условно сегодня всю европейскую футбольную элиту можно разделить на четыре группы. В первый дивизион входят команды с расходами и трансферной стоимостью свыше 500 млн евро – таких клубов 17. Еще 16 клубов, у которых стоимость более 300 млн евро.

В третьем дивизионе 18 клубов со стоимостью свыше 200 млн евро. И все остальные – это 30 клубов, у которых бюджет и стоимость состава около 100 млн евро. Раньше российские команды всегда были во второй группе, а сейчас скатились в четвертую. И в такой ситуации, к сожалению, чудеса если и бывают, то редко.

Так что с этим нужно либо смириться, либо начать что-то радикально менять. Да, можно бесконечно обсуждать календарь чемпионата, судейство, лимит на легионеров, но глобально в силу финансовых ограничений наши клубы обречены бороться за выход в лучшем случае в одну восьмую финала евротурниров.

– Основная проблема в отсутствии качественных легионеров?

– Да. Это невозможность купить квалифицированных футболистов, цена даже на средних игроков выросла в два-три раза, звезды стоят как наш годовой бюджет.

Вторая проблема – мы не видим отдачи от наших воспитанников. Только два российских игрока были проданы за более или менее достойные деньги на Запад – это Головин и Миранчук, – высказался бизнесмен.