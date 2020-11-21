Дмитрий Губерниев: «Подозрение на COVID-19 у четверых – у спортсмена и трех представителей персонала. Если подтвердится, на старт сборная не выйдет»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Дмитрий Губерниев коронавирус Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что у нескольких членов сборной России подозрение на коронавирус. 

Российская команда находится в Контиолахти, где 28 ноября стартует первый этап Кубка мира по биатлону. 

«Подозрение на COVID-19 у одного из биатлонистов мужской сборной! Фамилию знаю, пока не скажу! Ждем официального сообщения!» – написал Губерниев в телеграме. 

«Подозрение еще у троих. Если подтвердится, на старт сборная России не выйдет», – добавил он позднее.

«В команде положительный тест у одного спортсмена и еще у трех представителей персонала», – резюмировал Губерниев. 

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