Дмитрий Губерниев: «Подозрение на COVID-19 у четверых – у спортсмена и трех представителей персонала. Если подтвердится, на старт сборная не выйдет»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что у нескольких членов сборной России подозрение на коронавирус.

Российская команда находится в Контиолахти, где 28 ноября стартует первый этап Кубка мира по биатлону.

«Подозрение на COVID-19 у одного из биатлонистов мужской сборной! Фамилию знаю, пока не скажу! Ждем официального сообщения!» – написал Губерниев в телеграме.

«Подозрение еще у троих. Если подтвердится, на старт сборная России не выйдет», – добавил он позднее.

«В команде положительный тест у одного спортсмена и еще у трех представителей персонала», – резюмировал Губерниев.