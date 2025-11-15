«Ливерпуль» и «Ювентус» интересуются Гнабри. У вингера истекает контракт с «Баварией» в конце сезона

Серж Гнабри может покинуть «Баварию» после истечения контракта.

Действующее соглашение Сержа Гнабри и «Баварии» рассчитано до завершения этого сезона.

Интерес к подписанию 30-летнего вингера на правах свободного агента проявляют «Ливерпуль » и «Ювентус », сообщил журналист Кристиан Фальк.

В этом сезоне Гнабри забил 4 гола и сделал 3 передачи в 9 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке .