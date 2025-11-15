«Ливерпуль» и «Ювентус» интересуются Гнабри. У вингера истекает контракт с «Баварией» в конце сезона
Серж Гнабри может покинуть «Баварию» после истечения контракта.
Действующее соглашение Сержа Гнабри и «Баварии» рассчитано до завершения этого сезона.
Интерес к подписанию 30-летнего вингера на правах свободного агента проявляют «Ливерпуль» и «Ювентус», сообщил журналист Кристиан Фальк.
В этом сезоне Гнабри забил 4 гола и сделал 3 передачи в 9 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39859 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports Yahoo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости