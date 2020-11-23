Роднина об отказе российского игрока в США вставать на колено: «Мой народ не участвовал в рабовладельческих делах. Кто себя чувствует виновным, тот пускай и встает»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы прокомментировала отстранение от игр в США российского полузащитника из «Остин Болд», отказавшегося вставать на одно колено перед матчами в рамках акции «Жизни чернокожих важны».

– Я не знаю, какие правила прописаны у него в контракте.

– Это же добровольная акция.

– Это не важно. У каждой команды есть свои требования и правила, прописанные в контракте. Если такого не было в требованиях, это одна ситуация. Если это общее решение команды, то это другое.

– Как вы считаете, эта акция должна быть обязательна для всех?

— Я не знаю, какой контракт у этого молодого человека. У каждого своя ситуация. Команда может выставлять свои условия. Они же тоже подписывают соглашения с федерациями, со спонсорами. Мы не знаем условий. Я его не обвиняю, не защищаю.

– Лично вы поддерживаете акцию Black Lives Matter?

– Я никогда в этом деле не участвовала. Моя страна и мой народ не участвовали в рабовладельческих делах. Кто себя чувствует виновным, тот пускай и встает.

У нас есть другие обязательства перед поколениями наших людей. Наших, а не других. Есть какие-то обязательства и перед народами СССР, – отметила Роднина.

Русский из американской ФНЛ отказался вставать на колено и резко прекратил играть. Фаны не верят, а тренер говорит про слабую форму