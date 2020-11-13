Шамиль Газизов: «Вы, журналисты, уже в сентябре короновали «Спартак», а теперь ищете виноватых после каждой потери очков»

Генеральный директор сегодня посетил матч Олимп-ФНЛ между «Торпедо» и «Краснодаром-2» (4:2).

– Ничего неожиданного, это часть моей работы. Не забывайте, что у нас есть не только главная команда, но и вторая, выступающая в ФНЛ. Наш выездной матч с «Акроном» я посмотрел в офисе по ТВ, а сейчас решил уже вживую понаблюдать игру одного из лидеров дивизиона с командой, с которой нам через 10 дней предстоит встретиться.

– Может, присмотрели кого-то для главной команды?

– Не нужно везде искать глубокий смысл. И если мне кто-то даже приглянулся, я вам, конечно же, об этом не скажу.

– Журналисты, работающие на матчах «Спартака», уже привыкли, что после матчей вы всегда выходите к ним на экспресс-комментарий. На этот раз, по окончании дерби с «Динамо», мои коллеги вас так и не дождались.

– Доменико [Тедеско] как всегда подробно проанализировал игру на пресс-конференции, я сам более чем подробно накануне ответил Нобелю на широкий круг вопросов.

Да, понимаю огромный интерес болельщиков и всей футбольной публики к «Спартаку», но мне кажется, что перед завершающим этапом осенне-зимних матчей в нужно взять небольшую паузу в общении со СМИ и сосредоточиться на том, чтобы в ближайших четырех играх взять максимум очков и уйти на перерыв в приподнятом настроении.

У нас есть большая цель, нужно двигаться к ней – мне по моей части работы, тренеру и игрокам – по своим. А уже после 16 декабря, после матча с «Зенитом», проанализируем наши результаты и будем себе ставить более конкретные задачи на межсезонье и вторую часть чемпионата.

– После матча с «Динамо» Тедеско заявил, что «Спартаку» нет необходимости покупать игрока на позицию 10-го номера и что в команде уже есть пять игроков на это место. Вам не показалось, что Кокорину все-таки более комфортно и привычно выступать в роли форварда?

– Я вас очень прошу: не нужно раскачивать лодку! Вы, журналисты, нас уже успели в сентябре короновать, теперь же ищете виноватых после каждой потери очков.

Дайте нам спокойно доиграть до паузы в чемпионате, а далее будет зимнее трансферное окно, в которое мы войдем уже со своими наработками – как летними, так и текущими. И если главный тренер решит, что ему необходимо закрыть ту или иную позицию, мы это сделаем, – сказал Газизов.