106

Шнякин о комментаторах: «Вопрос энергетики. Стогниенко, Минина называют среди любимых, они сбалансированны. Но Генич лучше в футбольных нюансах, Черданцев, Казанский – в интонировании»

Дмитрий Шнякин выделил сильные стороны футбольных комментаторов.

Дмитрий Шнякин, работающий на «Матч ТВ», поделился размышлениями по поводу работы комментаторов.

«У меня есть теория про то, что отношение к комментатору – это часто не вопрос навыков/таланта, а вопрос энергетики.

Вот есть два сильных комментатора – Владимир Стогниенко и Станислав Минин. В футбольных нюансах лучше обоих разбирается Генич.

Навык работать голосом, интонировать, классно звучать явно лучше у Георгия Черданцева или Дениса Казанского. Русский язык изобретательнее у Романа Трушечкина, фантазия сильнее у Романа Нагучева. И так далее.

Я не говорю, что у Стогни и Стаса всего перечисленного нет – наоборот, они довольно сбалансированны. Однако часто среди любимых коммов называют именно их.

И я уверен, что это из-за энергетики. Оба довольно спокойные, в меру эмоциональные (когда надо), но в целом ненавязчивые. И это привлекает публику. Это их природа. Плюс они оба хорошо трудятся, безусловно.

А моя энергетика, например, совершенно другая. Абсолютно. Я – большой парень из Марьино, который вылез из дзюдоистской и футбольной раздевалок. И это след на всю жизнь. Нельзя терять свою индивидуальность. И не надо гнаться за популярностью, пытаться нравится вообще всем.

Любить свое дело, развиваться в нем и оставаться собой – вот такой путь я выбрал», – написал Дмитрий Шнякин в чате своего телеграм-канала.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
телевидение
