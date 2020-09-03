Сезон НБА-2020/21 пройдет без Матча всех звезд

НБА объявила, что всех звезд-2021 в Индианаполисе перенесен на февраль 2024 года.

Матч всех звезд, первоначально запланированный на 12–14 февраля 2021 года, состоится 16–18 февраля 2024 года.

В 2022 году Матч всех звезд НБА пройдет в Кливленде, в 2023-м – в Солт-Лейк-Сити.

Сезон НБА-2020/21 стартует 22 декабря.

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