Сезон НБА-2020/21 пройдет без Матча всех звезд

НБА объявила, что Матч всех звезд-2021 в Индианаполисе перенесен на февраль 2024 года.
Матч всех звезд, первоначально запланированный на 12–14 февраля 2021 года, состоится 16–18 февраля 2024 года.
В 2022 году Матч всех звезд НБА пройдет в Кливленде, в 2023-м – в Солт-Лейк-Сити.
Сезон НБА-2020/21 стартует 22 декабря.
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