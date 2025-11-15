Йорди Кройфф о статуе для Месси: «Он особенный, как мой отец, у которого есть статуя. Лео займет заслуженное место»

Йорди Кройфф о статуе для Месси: он особенный.

Бывший директор «Барселоны» Йорди Кройфф поддерживает идею установить статую в честь Лионеля Месси на «Камп Ноу».

«Я не знаю, когда Месси вернется, в конечном счете это решает Лео. В какой-то момент он займет свое место.

Мой отец [Йохан Кройфф] считался особенным человеком, и у него есть статуя. Лео, очевидно, входит в эту группу особенных людей. Когда придет время, так и будет.

С другой стороны, он все еще играет на соревновательном уровне, и у него на носу чемпионат мира. Он будет сосредоточен на повседневных делах. В какой-то момент он займет место, которое заслуживает», – сказал Кройфф.