Йорди Кройфф о статуе для Месси: «Он особенный, как мой отец, у которого есть статуя. Лео займет заслуженное место»
Йорди Кройфф о статуе для Месси: он особенный.
Бывший директор «Барселоны» Йорди Кройфф поддерживает идею установить статую в честь Лионеля Месси на «Камп Ноу».
«Я не знаю, когда Месси вернется, в конечном счете это решает Лео. В какой-то момент он займет свое место.
Мой отец [Йохан Кройфф] считался особенным человеком, и у него есть статуя. Лео, очевидно, входит в эту группу особенных людей. Когда придет время, так и будет.
С другой стороны, он все еще играет на соревновательном уровне, и у него на носу чемпионат мира. Он будет сосредоточен на повседневных делах. В какой-то момент он займет место, которое заслуживает», – сказал Кройфф.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39856 голосов
Да
Нет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости