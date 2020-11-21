В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом перед первым этапом Кубка мира

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В сборной России по биатлону накануне старта первого этапа Кубка мира в Контиолахти выявлены случаи заражения коронавирусом. 

Об этом сообщает твиттер Международного союза биатлонистов (IBU). 

«Мы начали проводить ПЦР-тесты на COVID-19 перед первым этапом Кубка мира в Финляндии. Во время первой тестовой сессии члены трех команд получили положительный результат.

Пострадавшие команды – Россия, Латвия и Молдова. Заболевшие были изолированы. Финские органы здравоохранения проинформированы и примут решение о дальнейших процедурах», – говорится в сообщении IBU. 

По информации комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, подозрение на COVID-19 у четверых россиян – спортсмена и трех представителей персонала.

Первый этап Кубка мира стартует 28 ноября. 

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