  • Тони Каскарино: «В Роналду есть что-то неприятное, как будто все вращается вокруг него. Он не кажется командным игроком. Чарльтон, Мур, Федерер, Макилрой не вели себя как Криштиану»
45

Тони Каскарино: «В Роналду есть что-то неприятное, как будто все вращается вокруг него. Он не кажется командным игроком. Чарльтон, Мур, Федерер, Макилрой не вели себя как Криштиану»

Экс-игрок Ирландии Каскарино: в Роналду есть что-то неприятное.

Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино раскритиковал Криштиану Роналду.

«В Роналду есть что-то неприятное, как будто все всегда вращается вокруг него.

Я не знаю его лично, но знаю игроков, которые играли с ним. Если посмотреть на его достижения в футболе, они действительно выдающиеся. Криштиану обладает потрясающей физической формой и абсолютно профессионально подходит к делу.

Но есть в нем и другая сторона, которая порой не вызывает уважения. Послушайте, он установил рекорд по голам за сборную Португалии, он установил рекорд по матчам за сборную, он гонится за рекордами Пеле. Все это индивидуальные достижения, и он абсолютно заслуживает их, потому что это побуждает его быть лучшим.

Но есть в нем и другая сторона, которая иногда не позволяет считать его командным игроком. Хотя может показаться, что он командный игрок, поскольку он забивает много голов, и команда извлекает выгоду из всех его достижений.

Я знаю, что Португалия выиграла Евро, но если посмотреть на Португалию в контексте чемпионата мира при Роналду, она не показала особо хороших результатов. Его результативность далеко не такая, как в прошлом.

Я всегда больше всего восхищался людьми, которые действительно велики, но при этом скромны. Такими людьми, как Джек Никлаус, Рори Макилрой, я люблю этих гольфистов. Федерер в теннисе. Бобби Чарльтон был абсолютной легендой как на поле, так и за его пределами, Бобби Мур. Такие люди бы никогда не вели себя как Роналду», – сказал Каскарино.

Прямая красная Роналду: ударил соперника локтем. Психанул

