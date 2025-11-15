Тони Каскарино: «В Роналду есть что-то неприятное, как будто все вращается вокруг него. Он не кажется командным игроком. Чарльтон, Мур, Федерер, Макилрой не вели себя как Криштиану»

Экс-игрок Ирландии Каскарино: в Роналду есть что-то неприятное.

Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино раскритиковал Криштиану Роналду .

«В Роналду есть что-то неприятное, как будто все всегда вращается вокруг него.

Я не знаю его лично, но знаю игроков, которые играли с ним. Если посмотреть на его достижения в футболе, они действительно выдающиеся. Криштиану обладает потрясающей физической формой и абсолютно профессионально подходит к делу.

Но есть в нем и другая сторона, которая порой не вызывает уважения. Послушайте, он установил рекорд по голам за сборную Португалии , он установил рекорд по матчам за сборную, он гонится за рекордами Пеле. Все это индивидуальные достижения, и он абсолютно заслуживает их, потому что это побуждает его быть лучшим.

Но есть в нем и другая сторона, которая иногда не позволяет считать его командным игроком. Хотя может показаться, что он командный игрок, поскольку он забивает много голов, и команда извлекает выгоду из всех его достижений.

Я знаю, что Португалия выиграла Евро, но если посмотреть на Португалию в контексте чемпионата мира при Роналду, она не показала особо хороших результатов. Его результативность далеко не такая, как в прошлом.

Я всегда больше всего восхищался людьми, которые действительно велики, но при этом скромны. Такими людьми, как Джек Никлаус, Рори Макилрой, я люблю этих гольфистов. Федерер в теннисе. Бобби Чарльтон был абсолютной легендой как на поле, так и за его пределами, Бобби Мур . Такие люди бы никогда не вели себя как Роналду», – сказал Каскарино.

