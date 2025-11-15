Защитник «Арсенала» Калафьори из-за травмы бедра не сыграет в матче Италии с Норвегией
Риккардо Калафьори не сыграет в матче против Норвегии.
Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори пропустит игру квалификации ЧМ-2026 против команды Норвегии из-за травмы бедра.
Матч пройдет 16 ноября в Милане.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
