«Шахтер» крупно проиграл оба матча гладбахской «Боруссии». Общий счет – 0:10

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» потерпел поражение от «Боруссии» (0:4) в Менхенгладбахе.
В первом матче между командами в этом розыгрыше победа также осталась за немецким клубом – 6:0.
«Боруссия» лидирует в группе B, набрав 8 очков по итогам 4 туров. «Шахтер» пока занимает 2-е место с 4 очками, однако этим вечером украинскую команду обойдет кто-то из пары «Интер» – «Реал Мадрид».
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.55, «Боруссия-Парк»
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Боруссия М –
Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Штиндль (Бенеш, 81), Нойхаус (Закария, 69), Лазаро (Херрманн, 69), Крамер, Эмболо (Плеа, 69), Тюрам (Траоре, 84).
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Шахтер –
Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 81), Соломон (Фернандо Педро, 59), Марлос (Маркос Антонио, 71), Тете, Мораес.
- Предупреждения:
- Степаненко (45), Лазаро (48), Лайнер (90).