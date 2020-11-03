«Шахтер» крупно проиграл оба матча гладбахской «Боруссии». Общий счет – 0:10

В 4-м туре группового этапа потерпел поражение от «Боруссии» (0:4) в Менхенгладбахе.

В первом матче между командами в этом розыгрыше победа также осталась за немецким клубом – 6:0.

«Боруссия» лидирует в группе B, набрав 8 очков по итогам 4 туров. «Шахтер» пока занимает 2-е место с 4 очками, однако этим вечером украинскую команду обойдет кто-то из пары «Интер» – «Реал Мадрид».

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ