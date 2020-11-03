«Шахтер» крупно проиграл оба матча гладбахской «Боруссии». Общий счет – 0:10

Теги Боруссия Менхенгладбах Шахтер Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» потерпел поражение от «Боруссии» (0:4) в Менхенгладбахе.

В первом матче между командами в этом розыгрыше победа также осталась за немецким клубом – 6:0. 

«Боруссия» лидирует в группе B, набрав 8 очков по итогам 4 туров. «Шахтер» пока занимает 2-е место с 4 очками, однако этим вечером украинскую команду обойдет кто-то из пары «Интер» – «Реал Мадрид».

Боруссия М Германия – Шахтер Украина 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
25 ноября, 20.55, «Боруссия-Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17, пенальти Штиндль, 2:0 – 34 Эльведи, 3:0 – 45 Эмболо, 4:0 – 77 Вендт.
Боруссия МЗоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Штиндль (Бенеш, 81), Нойхаус (Закария, 69), Лазаро (Херрманн, 69), Крамер, Эмболо (Плеа, 69), Тюрам (Траоре, 84).
ШахтерПятов, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 81), Соломон (Фернандо Педро, 59), Марлос (Маркос Антонио, 71), Тете, Мораес.
Предупреждения:
Степаненко (45), Лазаро (48), Лайнер (90).

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья