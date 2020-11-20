Моуринью купил Регилону хамон за 500 фунтов. Он обещал это, если защитника не обыграет Марез

Теги Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Рияд Марез Серхио Регилон ахахаха Еда Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что подарил защитнику Серхио Регилону хамон.

Португалец обещал испанцу подарить лучший окорок, если в матче АПЛ против «Манчестер Сити» Регилон не позволит хавбеку Рияду Марезу обыграть себя, сообщает ABC.

«Обещание есть обещание. Это стоило мне 500 фунтов, но я держу обещания», – написал Моуринью в инстаграме и опубликовал фото со своим игроком и хамоном.

 
 
 
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Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

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