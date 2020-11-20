Моуринью купил Регилону хамон за 500 фунтов. Он обещал это, если защитника не обыграет Марез

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что подарил защитнику Серхио Регилону хамон.
Португалец обещал испанцу подарить лучший окорок, если в матче АПЛ против «Манчестер Сити» Регилон не позволит хавбеку Рияду Марезу обыграть себя, сообщает ABC.
«Обещание есть обещание. Это стоило мне 500 фунтов, но я держу обещания», – написал Моуринью в инстаграме и опубликовал фото со своим игроком и хамоном.
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