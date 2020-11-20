Моуринью купил Регилону хамон за 500 фунтов. Он обещал это, если защитника не обыграет Марез

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал, что подарил защитнику хамон.

Португалец обещал испанцу подарить лучший окорок, если в матче против Регилон не позволит хавбеку обыграть себя, сообщает ABC.

«Обещание есть обещание. Это стоило мне 500 фунтов, но я держу обещания», – написал Моуринью в инстаграме и опубликовал фото со своим игроком и хамоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

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