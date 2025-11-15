Александр Жулин: «Возвращение пива на стадионы – хорошая идея. Без него какие-то матчи и смотреть невозможно! Во всех странах мира люди сидят с пивом – ничего не происходит»

Александр Жулин: возвращение пива на стадионы – хорошая идея.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном появлении пива на стадионах.

«Возвращение пива на российские стадионы – хорошая идея. Без пива иногда какие-то матчи и смотреть невозможно!

Во всех странах мира люди сидят с пивом – ничего не происходит. Если бы пришел на футбол, я мог бы выпить бокальчик пива. Почему нет?» – сказал Александр Жулин .