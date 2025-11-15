Агкацев, Головин, Глушенков, Тюкавин, Кисляк, Лукин – в старте сборной России на матч с Чили. Дивеев – капитан
Агкацев, Головин, Тюкавин, Кисляк, Глушенков – в старте сборной России на Чили.
Сборная России объявила стартовый состав на BetBoom товарищеский матч против Чили.
Стартовый состав сборной: Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев (капитан), Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Даниил Фомин, Максим Глушенков, Александр Головин, Константин Тюкавин.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Источник: телеграм-канал сборной России
