Умер Диего Марадона. У него остановилось сердце в возрасте 60 лет

Легендарный аргентинский футболист скончался в возрасте 60 лет, пишет издание Clarin.

По данным источника, причиной кончины Марадоны стала внезапная остановка сердца.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за «Бока Хуниорс» (1981 – 1982, 1995 – 1997), «Барселону» (1982 – 1984) и (1984 – 1991).

Также он был тренером с 2008 по 2010 год.

В 1986 году, выступая за национальную команду на позиции нападающего, Марадона стал победителем чемпионата мира, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком того турнира. В частности, Марадона сделал дубль в матче со сборной Англии (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986. Результативные действия нападающего в той игре впоследствии стали известны как «Рука Бога» и «Гол столетия».

Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи».

Марадону прооперировали из-за субдуральной гематомы. Что это и насколько опасно?