Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Интера», «Ливерпуль» примет «Аталанту»

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах на выезде, «Манчестер Сити» – с «Олимпиакосом», «Интер» сразится с «Реалом», «Ливерпуль» примет «Аталанту», «Аякс» проведет домашний матч с «Мидтьюлландом», а «Марсель» – с «Порту».
Лига чемпионов
4-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.55, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 25 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Группа C
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.55, «Георгиос Караискакис»
- Дата проведения
- 25 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
Группа D
- Дата проведения
- 25 ноября, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 25 ноября, 23.00, «Йохан Кройфф Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.