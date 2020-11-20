В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен 3-дневный траур

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране 3-дневный траур в связи со смертью легендарного футболиста национальной команды .

«Когда мне сообщили об этом, я работал. Не могу поверить. Я опустошен. Это худшая новость, которую только мог получить фанат «Архентинос Хуниорс». Мы любим его.

Мы пытаемся связаться с его семьей. Посмотрим. Это огромная утрата», – сказал Фернандес.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за «Бока Хуниорс» (1981 – 1982, 1995 – 1997), «Барселону» (1982 – 1984) и «Наполи» (1984 – 1991).

Также он был тренером сборной Аргентины с 2008 по 2010 год.

В 1986 году, выступая за национальную команду на позиции нападающего, Марадона стал победителем чемпионата мира, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком того турнира. В частности, Марадона сделал дубль в матче со сборной Англии (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986. Результативные действия нападающего в той игре впоследствии стали известны как «Рука Бога» и «Гол столетия».

Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи».

«Архентинос Хуниорс» были первым клубом в карьере футболиста. Марадона – воспитанник этой команды.

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