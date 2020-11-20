«Зенит» и «Краснодар» выкинули из ЛЧ, «Барса», «Юве» и «Челси» вышли в плей-офф, Харитонов и Яндиев помирились, борзое интервью Черчесова и другие новости утра

1. Прошло всего 4 тура, а мы уже завалили ЛЧ. Первым вылетел «Краснодар» – с «Севильей» дело шло к ничьей, но в концовке «быки» заигрались в атаке и пропустили на 95-й минуте. «Краснодар» запомнился разве что промахом Вандерсона по пустым воротам и разборкой Кайо и Газинского прямо на поле. У Мусаева уже шесть поражений в восьми последних матчах.

«Зенит» получил трешку от «Лацио» в Риме и тоже распрощался с ЛЧ. Вполне могли получить все семь, но несколько раз выручил Кержаков. Семак после матча пожаловался на лимит и травмы, а Дзюба возмущался трусливым футболом команды. Питер опять не увидит плей-офф Лиги чемпионов, а серия команды без побед в турнире составляет уже пять матчей.

2. «Барселона», «Ювентус», «Челси» и «Севилья» досрочно гарантировали себе путевки в 1/8 финала. Каталонцы разгромили киевское «Динамо», а «Юве» вырвал победу над «Ференцварошем» благодаря голу Мораты в добавленное время. Криштиану тоже забил – уже в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд.

«МЮ» одержал крупную победу над «Истанбулом» и возглавил свою группу, а «Боруссия» вынесла «Брюгге» – Холанд быстрее всех в ЛЧ забил 15 голов (у Дзюбы, например, 9 за все время, и это рекорд для российских футболистов). Все результаты дня – здесь.

3. Станислав Черчесов пришел в студию «Матч ТВ» и больше часа отстреливался от неудобных вопросов Дениса Казанского. Подавать в отставку после фиаско в Сербии тренер не планировал, о замене и высказываниях о Гильерме он не жалеет. В травме Соболева сборная не виновата, Сафонова не привлекали по делу (да и ковид ему, похоже, пойдет во благо), а Заболотный гораздо полезнее Чалова. Манера общения Черчесова многих задела – причем не только журналистов, но и коллег-тренеров.

4. Харитонов и Яндиев помирились: Адам принес извинения, Сергей их принял и поблагодарил судьбу за это событие.

5. Возбуждено уголовное дело в отношении журнала, опубликовавшего материал о сыне Плющенко. И в нем очень много странностей.

6. Владимир Путин телеграммой поздравил Даниила Медведева с победой на итоговом турнире.

7. «Ман Сити» подготовил для Месси 10-летний план и готов дать ему работу по завершении карьеры. Самюэль Это’О уже советует «Барсе» искать замену Лео, но кандидат в президенты клуба Виктор Фонт уверяет, что никуда его не отпустит.

8. Владимир Жириновский раскритиковал Первый канал за показ Гран-при России – больше всего его взбесили объятия и поцелуи.

9. Хабиб обратился к Дэйне Уайту в инсте: «Скоро увидимся». Неужели вернется?

10. Члены наблюдательного совета РУСАДА 1 января будут освобождены от полномочий. Именно они рекомендовали уволить Гануса.

11. В КХЛ «Автомобилист» проиграл третий матч подряд, пропустив 5 голов от «Торпедо», «Локомотив» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах – на этот раз от минского «Динамо». Еще хуже результаты у «Барыса», а «Йокерит» разнес московское «Динамо». Все результаты дня – здесь.

12. Выдающийся российский гандболист Константин Игропуло завершил карьеру.

Цитаты дня

Артем Дзюба: «Пока не изменим менталитет, так и будем зажиматься и бояться»

Черчесов о Чалове: «Мне лучше «бездарный» Заболотный, нежели талант, который ничего не делает»

Тина Канделаки: «В России нет культуры потребления платного спортивного контента. Люди не становятся богаче»

Илья Авербух: «Думаю, Загитова тяжело переживала критику после первого эфира «Ледникового периода», но виду никогда не показывала»

Нагучев об интервью Черчесова: «Тренеры так себя не ведут. Цари, вожди, повелители – пожалуй. Вы еще реплики вне эфира не слышали»