Рабьо о Модриче: «Выдающийся футболист, я им восхищаюсь. Лука поражает меня желанием играть каждый день, даже в 40 лет»

Адриен Рабьо: восхищен Модричем, он хочет играть каждый день даже в 40 лет.

Полузащитник Адриен Рабьо высказал восхищение хавбеком Лукой Модричем , выступающим вместе с ним за «Милан » в этом сезоне.

– Даже вы, игравший со многими настоящими чемпионами, впечатлены Модричем?

– Он простой человек и любит футбол, как ребенок. Мне с самого первого дня было очень комфортно с ним в полузащите, потому что он обладает высоким уровнем мастерства и видением поля. Он также вносит огромный вклад в отбор мяча, бег и решительные действия в атаке, когда это необходимо.

Он выдающийся футболист, который поражает меня своим желанием играть каждый день, даже в 40 лет. Я им очень восхищаюсь: надеюсь, что даже в его возрасте у меня сохранится такая страсть, – сказал Рабьо.