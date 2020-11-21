Сергей Харитонов: «У нас с Яндиевым нет претензий друг к другу. Мы все решили»

Тяжеловес MMA Сергей Харитонов сообщил, что принял извинения со стороны экс-бойца UFC Адама Яндиева.

«Принимаю извинения. Качества сильных – признавать свои ошибки. Не хочу, чтобы молодежь на нашем примере так делала.

Хочу, чтобы нашей страной гордились, и мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить и повести себя неправильно.

У нас претензий друг к другу нет, мы все решили. Мы созвонились и решили встретиться», – рассказал Харитонов.

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