Кононов о словах Мостового, что скоро тренерами будут бухгалтеры: «Это мнение и проблема Александра. Он живет этим, пусть живет дальше. Мне это неинтересно»

Олег Кононов: слова Мостового про тренеров – его проблема.

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал слова Александра Мостового о ситуации в российском тренерском цехе.

– Александр Мостовой после вашего возвращения в «Торпедо» сказал, что скоро тренерами будут бухгалтеры. Вас не задевают такие слова?

– Нет, я не видел, мне это неинтересно. Это мнение и проблема Александра. Он живет этим, пусть живет дальше, – сказал Кононов.