Кононов о словах Мостового, что скоро тренерами будут бухгалтеры: «Это мнение и проблема Александра. Он живет этим, пусть живет дальше. Мне это неинтересно»
Олег Кононов: слова Мостового про тренеров – его проблема.
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал слова Александра Мостового о ситуации в российском тренерском цехе.
– Александр Мостовой после вашего возвращения в «Торпедо» сказал, что скоро тренерами будут бухгалтеры. Вас не задевают такие слова?
– Нет, я не видел, мне это неинтересно. Это мнение и проблема Александра. Он живет этим, пусть живет дальше, – сказал Кононов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
