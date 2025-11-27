На стадионе «Спартака» простились с Симоняном: «Ушла эпоха. Мы будем помнить всегда». Лучшего бомбардира в истории красно-белых похоронили на Ваганьковском кладбище
В Москве простились с Никитой Симоняном.
Церемония прощания с Никитой Симоняном завершилась на стадионе «Спартака».
Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории красно-белых Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.
«На «Лукойл Арене» состоялась церемония прощания с Никитой Павловичем Симоняном.
Бесчисленное количество красно-белых болельщиков, игроки «Спартака», руководство клуба, воспитанники Академии и многие спортивные деятели собрались сегодня в одном месте.
Ушла легенда. Ушла эпоха. Ушел Никита Павлович Симонян. Мы будем помнить всегда», – говорится в сообщении «Спартака».
Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
