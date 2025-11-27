Киммих после 1:3: «Арсенал» полагается на стандарты. Заслуженная победа, но самым сложным соперником «Баварии» был «ПСЖ» – это было больше похоже на футбол»

Йозуа Киммих: «Арсенал» полагается на стандарты, игра с ними не похожа на футбол.

Йозуа Киммих неоднозначно оценил игру «Арсенала ».

«Канониры» победили «Баварию» (3:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник мюнхенцев ответил на вопрос, был ли «Арсенал» лучшей командой, с которой сталкивалась «Бавария ».

«Нет, не думаю. Думаю, «ПСЖ » был самым сложным соперником. Особенно учитывая их стиль игры.

«Арсенал» совершенно другой. Они полагаются на стандарты. Они любят играть на длинных передачах, бороться за вторые мячи. Против «ПСЖ» был совершенно другой матч, это было больше похоже на игру в футбол.

Сегодня дело было не столько в футболе, сколько в управлении игрой и единоборствах. «Арсенал» сыграл очень хорошо. Их победа была заслуженной, но нам нужно извлечь из этой игры урок», – сказал Киммих TNT Sports после матча.