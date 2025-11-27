Круговой на вопрос, усилил бы Баринов ЦСКА: «Да, 100%. Я с ним хорошо коммуницирую»

Данил Круговой: Баринов бы 100% усилил ЦСКА.

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что полузащитник «Локомотива » Дмитрий Баринов мог бы усилить армейцев.

Действующий контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026 года, пока стороны не договорились о его продлении. В летнее трансферное окно сообщалось об интересе ЦСКА к футболисту.

– Есть информация, что Баринов пока не может продлить контракт с «Локо», хотели бы его видеть в ЦСКА?

– Да, почему нет? Мы с Бариновым хорошо общаемся и коммуницируем.

– Он бы усилил сейчас ЦСКА?

– Да, 100%, – сказал Круговой.