  • Журавель прокомментирует матчи ЦСКА – «Оренбург» и «Зенит» – «Рубин» в 17-м туре РПЛ. Игру петербуржцев – в паре с Крестининым
Тимур Журавель и Михаил Крестинин прокомментируют матч «Зенита» и «Рубина».

«Матч ТВ» назначил комментаторов на игры 17-го тура Мир РПЛ.

29 ноября

«Акрон» – «Пари НН»: Александр Аксенов, Петр Коптев;

ЦСКА – «Оренбург»: Тимур Журавель, Александр Пойда;

«Балтика» – «Спартак»: Роман Нагучев, Роман Денисов;

30 ноября

«Краснодар» – «Крылья Советов»: Михаил Моссаковский, Владислав Родников;

«Ростов» – «Локомотив»: Константин Генич;

«Ахмат» – «Динамо» Москва: Дмитрий Шнякин, Адам Ахмадов;

«Зенит» – «Рубин»: Тимур Журавель, Михаил Крестинин;

1 декабря

«Сочи» – «Динамо» Махачкала: Роман Трушечкин.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13797 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
