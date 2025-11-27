Журавель прокомментирует матчи ЦСКА – «Оренбург» и «Зенит» – «Рубин» в 17-м туре РПЛ. Игру петербуржцев – в паре с Крестининым
Тимур Журавель и Михаил Крестинин прокомментируют матч «Зенита» и «Рубина».
«Матч ТВ» назначил комментаторов на игры 17-го тура Мир РПЛ.
29 ноября
«Акрон» – «Пари НН»: Александр Аксенов, Петр Коптев;
ЦСКА – «Оренбург»: Тимур Журавель, Александр Пойда;
«Балтика» – «Спартак»: Роман Нагучев, Роман Денисов;
30 ноября
«Краснодар» – «Крылья Советов»: Михаил Моссаковский, Владислав Родников;
«Ростов» – «Локомотив»: Константин Генич;
«Ахмат» – «Динамо» Москва: Дмитрий Шнякин, Адам Ахмадов;
«Зенит» – «Рубин»: Тимур Журавель, Михаил Крестинин;
1 декабря
«Сочи» – «Динамо» Махачкала: Роман Трушечкин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
