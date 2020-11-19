Черчесов об отставке после Сербии: «Этого делать не следовало. Было бы надо – я бы сделал. Это один безобразный матч, а запоминается последнее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своей возможной отставке с занимаемого поста.

: «Хочу вам выразить респект и уважуху, потому что после такого результата нужно набраться мужества и профессионализма, чтобы прийти в прямой эфир. Вы это сделали.

Я сразу хочу сказать, что, невзирая на мою как обычно позитивную, но достаточно жесткую критику игры команды, я считаю, что вы должны остаться и продолжать работать, чтобы команда выступала на чемпионате Европы.

И сразу у меня вопрос: как вы относитесь к тому, чтобы уйти в отставку, куда вас многие отправляют после результата с сербами?»

Станислав Черчесов: «Вообще-то я плохо слышал, что он говорит. Переведите, пожалуйста».

: «Вопрос такой: было много разговоров о том, что после 0:5 некоторые тренеры уходят в отставку. Не следовало ли главному тренеру сборной России последовать этому примеру?»

Станислав Черчесов: «Главному тренеру сборной России не следовало это делать. Если бы это дело следовало сделать, то я бы это сделал. Но так как это одна игра, которая, конечно, безобразно сыграна, и те, кто за нас болел, остались недовольны, и прежде всех я сам был шокирован этим результатом.

Это спорт. Значит, надо это переосмыслить, подумать и делать следующие шаги. У нас есть глобальная задача, которую мы решили, – это выход на чемпионат Европы, есть матчи Лиги наций, в которых мы заняли второе место, и очень обидно, что та команда, которую мы обыграли на выезде и сыграли вничью дома, опередила нас. Это факт.

Есть безобразный матч, а, как говорил Штирлиц, запоминается последнее, да. Поэтому сегодня, наверное, мы в таком негативном свете и предстали перед вами».

не выигрывает 6 матчей подряд. В последней игре Лиги наций команда проиграла со счетом 0:5.