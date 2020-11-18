Хабиб – Дэйне Уайту: «Скоро увидимся»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту промоушена Дэйне Уайту.
«Скоро увидимя, Дэйна Уайт», – сказал Нурмагомедов.
После победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, так как дал соответствующее обещание своей матери.
Уайт неоднократно высказывал уверенность, что Хабиб возобновит карьеру.
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