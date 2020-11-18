Хабиб – Дэйне Уайту: «Скоро увидимся»

Чемпион UFC в легком весе обратился к президенту промоушена Дэйне Уайту.

«Скоро увидимя, Дэйна Уайт», – сказал Нурмагомедов.

После победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, так как дал соответствующее обещание своей матери.

Уайт неоднократно высказывал уверенность, что Хабиб возобновит карьеру.

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Дэйна Уайт: «Мы скоро встретимся с Хабибом. Поговорим»

Дэйна Уайт: «Я все равно ставлю на то, что Хабиб сделает рекорд 30-0. Так хотел его отец»