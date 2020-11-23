«Пренебрежение российских фигуристок санитарными правилами». Жириновский раскритиковал Первый канал за показ Гран-при России

Теги телевидение сборная России Первый канал Гран-при Константин Эрнст Владимир Жириновский Гран-при России коронавирус Фигурное катание

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил обращения гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю ВГТРК Олегу Добродееву с призывом исключить из телепрограмм сцены с объятиями, поцелуями и рукопожатиями участников. 

В письме на имя Эрнста Жириновский обращает внимание на демонстрацию Первым каналом происходящего за кулисами Гран-при России по фигурному катанию, а именно объятий и поцелуев участниц с тренерами.

«На демонстративное пренебрежение российских фигуристок санитарными правилами обратили внимание даже иностранные журналисты.

Убежден, что до окончания периода вынужденных санитарных ограничений нельзя злоупотреблять демонстрацией на крупнейшем канале страны сцен объятий и поцелуев, даже если это оправдано с художественной или драматической точки зрения», – написал Жириновский.

Этап Гран-при России прошел в Москве с 20 по 22 ноября. Американский журналист Филипп Херш сообщил, что обратится в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за несоблюдения рекомендаций по борьбе с распространением COVID-19 на соревновании.

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