Мурад Мусаев: «Краснодар» был несдержан в конце. Нельзя бежать большими силами в атаку без мяча»

Главный тренер подвел итоги матча с «Севильей» (1:2) в Лиге чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Первый тайм был средним у обеих команд, не было целостной игры. После перерыва немного изменили прессинг, потому что не ожидали, что сыграет 3-5-2.

Давление стало приносить плоды, создавали моменты, забили. В конце у них было больше моментов, мы показали себя несдержанными. Нельзя бежать такими силами в атаку, когда мы не завладели мячом.

– Замена Шапи – плановая? Не хотели освежить центр поля?

– Мы понимали, что максимум может сыграть 45 минут. Считаю, это была правильная замена: забил и был активен. В конце увидели, что он подсел и еще не готов проводить такие отрезки.

Середина – ответственная часть. Плюс знали, что Тонни болел, поэтому оставили прежнее сочетание.

– Сегодня Кабелла и Классон несколько раз в выгодных ситуациях, к удивлению, наносили слишком простые удары. Это следствие принципиально иного уровня соперника или просто стечение обстоятельств?

– На прошлой неделе Классон играл против Франции и Хорватии, до этого играл против топ-соперников. Это не непривычный уровень, просто так сложилось, что они не очень хорошо реализовали моменты.

– На что обратили внимание в перерыве? Довольны состоянием Вандерсона?

– Вандерсон последний полный матч сыграл против ПАОК, отсутствовал очень долго. Конечно, мы рады, что игроки возвращаются, но ему и Ари нужно время.

Мы скорректировали прессинг. У них были проблемы с фланговыми защитниками, они нашли решение в схеме с тремя. Наше давление стало приносить результат. Много накрывали, заставляли без подготовки выбивать мяч.

– После поражения от «Зенита» вы вспоминали вылет от «Валенсии» в ЛЕ, когда «Краснодар» пропустил после 90-й минуты. Говорили, что «Краснодар» бежал вперед забивать второй. Можно ли сказать, что в последние 15 минут «Краснодар» именно бежал забивать второй или просто возникли большие проблемы с игровой дисциплиной, из-за чего перед штрафной Городова возникало много свободных зон? Или дело еще и в усталости? Если да, с чем она связана?

– Согласен, что гол похож на тот. Нельзя так авантюрно идти в атаку, когда мы не завладели мячом. За это мы поплатились.

Показалось, что задняя линия недостаточно агрессивно выдавливала, когда мяч был закрыт. В результате у «Севильи» были большие пространства. Не скажу, что они успешно ими пользовались, но был контроль, давление.

Нужно было до конца поджимать, убирать пространство, передвигать игру в центр поля и на половину «Севильи». Это не удалось, – сказал Мусаев.

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