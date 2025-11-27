Александр Кержаков: «Дворовый футбол – часть футбольной культуры. Там закладывается то, чего нет на тренировках. Гаджеты и соцсети вытесняют уличный вайб, это проблема»

Александр Кержаков: дворовый футбол – часть футбольной культуры.

Экс-нападающий «Зенита » и сборной России Александр Кержаков порассуждал о пользе уличного футбола.

– Дворовый уличный футбол поможет в профессиональном футболе?‎

– Я уверен, что да. Раньше только это и было. Наше поколение играло во дворе. Дворовый футбол – это часть футбольной культуры. И то, что закладывается во дворе, не закладывается на тренировках никогда. Двор – это место, где нет авторитетов, нет футбольных правил, нет ограничений.

Проблема гаджетов, социальных сетей в том, что они вытесняют уличный вайб. Это влияет на развитие детей, их здоровье, координацию и силу, – сказал Кержаков в выпуске шоу «Ребята с нашего двора»‎ на Кинопоиске .