Илья Авербух: «Думаю, Загитова тяжело переживала критику после первого эфира «Ледникового периода», но виду никогда не показывала»

Продюсер и хореограф рассказал, как олимпийская чемпионка Алина Загитова отнесла к критике после первого выпуска «Ледникового периода», где она выступает в роли ведущей.

– Алина тяжело переживала шквал критики после первого эфира?

– Я думаю, что внутри себя, конечно, да, но виду никогда не показывала. Она большая умница, большая молодец. Я всегда ее поддерживаю и делаю все возможное, чтобы она чувствовала себя защищенной.

Проект «Ледниковый период» во многом для фигуристов, для того, чтобы они делали шаг в следующую жизнь. Так получилось. Я, наверное, такую задачу заложил, и так произошло.

Есть мнения созидательные, к которым я отношусь с большим уважением. Например, замечание: «Нам очень нравится, но вот, может быть, говорили бы вы чуть медленнее». Ты к этому можешь прислушаться, ты с этим можешь поспорить, но это нормальный человеческий диалог.

Я не говорю, что все должны бесконечно восхвалять – нет. Но не надо самоутверждаться желчью и разрушением.

Мне кажется, Алина показала характер, и так же, в общем, происходит ее становление, как и становление участников.



И в этом магия проекта – от эпизода к эпизоду мы видим рост, и это тоже нельзя не заметить. Станет Алина дальше ведущей или нет, для нее это будет еще одним опытом для дальнейшей жизни – ну и слава богу! Мне кажется, и в этом тоже суть проекта – все учатся, – сказал Авербух в интервью каналу KONOFF.

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