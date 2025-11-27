  • Спортс
Брейдо об Алдонине: «Больше года борется с раком поджелудочной. Не просим болельщиков жертвовать последнее – информация о сборе средств адресована клубам, организациям, бизнесам»

Брейдо: Алдонин борется с раком больше года, сбор средств адресован индустрии.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о заболевании Евгения Алдонина.

22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у экс-полузащитника армейцев и сборной России выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже сообщалось, что у 45-летнего экс-футболиста рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.

«Коллеги, друзья, болельщики ЦСКА и сборной России. На прошлой неделе многие узнали о тяжелой болезни, с которой уже больше года борется наш легендарный футболист Евгений Алдонин.

Женя – человек исключительной скромности, и он не хотел делать информацию о болезни публичной. Но клуб убедил его в обратном: мы считаем, что футбольная общественность должна быть в курсе ситуации и иметь возможность помочь ему в ответ на все то, что он сделал для нас на поле. Рак поджелудочной – тяжелейшая болезнь. У Жени уже были операции, и они будут еще, как и курсы химиотерапии. Сбор средств действительно может помочь Жене и его семье.

Также считаем важным прояснить, что этот сбор – не тот случай, когда мы просим простых болельщиков жертвовать последние деньги. Боже упаси. Евгений Валерьевич, со своей скромностью и совестливостью, ни в коем случае не хотел бы обременять тех, у кого есть множество своих забот. Информация о сборе адресована крупным представителям нашей индустрии – клубам, организациям, бизнесам. Тем, кто более безболезненно имеет возможность оказать помощь. Мы, как клуб, помогаем Жене, но убеждены, что вопрос стоит вовсе не в оплате конкретной операции, а в том, чтобы футбольная общественность знала о ситуации и могла помочь его семье.

Сейчас у Евгения стабильное состояние. Но ему нужны тишина и возможность полностью сконцентрироваться на борьбе с болезнью. Поэтому мы просим СМИ проявить уважение и не беспокоить ни Евгения Валерьевича, ни его семью», – написал Брейдо в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
logoЕвгений Алдонин
logoпремьер-лига Россия
соцсети
logoЦСКА
деньги
Кирилл Брейдо
болельщики
logoСборная России по футболу
logoЗдоровье
