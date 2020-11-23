Путин телеграммой поздравил Медведева с победой на итоговом: «Вы продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы»

Президент России Владимир Путин поздравил четвертую ракетку мира с победой на итоговом турнире .

«Уважаемый Даниил Сергеевич!

От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне.

Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы.

Желаю Вам новых спортивных достижений и всего наилучшего», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

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