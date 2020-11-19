Черчесов о Чалове: «Мне лучше «бездарный» Заболотный, нежели талант, который ничего не делает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в атаке сборной выходил нападающий , а не форвард ЦСКА Федор Чалов.

– План команды Черчесова достаточно простой – он зависит от большого центрального нападающего. Мы видели Дзюбу, Дзюбы нет – появляется Заболотный.

Заставит ли вас то, что случилось с Турцией, с Сербией, пересмотреть концепцию в пользу Головина, Миранчуков?

– Какого Миранчука?

– Обоих.

– Что с ними надо сделать?

– Включить. Просто очень сложно представить, как они вдвоем вместе с Чаловым... Это же наш золотой актив.

– Давайте мы сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл и вот, я сижу перед вами, а они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чем я говорю?

Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать.

Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже. Потому что они у себя дома золотой актив, а я перед вами.

– То есть, вы им объясняете, а они это не делают?

– Я еще раз повторяю: это слишком просто. Вот они на поле, и вот они должны показывать. Вот и все. За меня никто не играл, за Сычева, спроси, кто-то играл? Так вот на поле они должны показывать.

Чалов играет с Молдовой – проявляй себя. Кстати, о птичках. Чалов, он должен правильно понять, сколько его не было, 1,5 года? Сейчас я его нашел лучшим, чем в прошлые разы.

– Что с ним случилось?

– Лучше стал. Я не знаю, что случилось. Я должен быть объективным.

– Почему тогда Заболотный выходит, а не Чалов?

– Потому что Заболотный приносит больше пользы команде.

– Сейчас вам сразу припомнят пять промахов в Сербии.

– Хорошо, пускай припомнят. Можно припомнить и три промаха вчера с ЦСКА. А припомните мне, пожалуйста, один промах Чалова в игре с «Сочи».

Мне лучше «бездарный» Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что вы его так, я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает. Вы и так со стороны посмотрите: у того-то было пять моментов, а у талантливых, золотых активов ничего не было.

– Откуда у Чалова будут моменты, если вы его не ставите в состав?

– Если бы я тебя слушал, меня бы уже давно уволили, – сказал Черчесов.