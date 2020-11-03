«Ман Сити» подготовил для Месси 10-летний план. После завершения карьеры его хотят сделать послом клуба (The Times)

«Манчестер Сити» работает над подписанием нападающего «Барселоны» .

По данным The Times, английский клуб разработал 10-летний план для аргентинца. Ему предложат играть за , а затем выступать за один из девяти клубов, входящих в City Football Group. В их число, в частности, входят «Нью-Йорк Сити» (США), «Йокогама» (Япония), «Мельбурн Сити» (Австралия).

Также «горожане» хотят предложить Месси роль посла клуба после завершения карьеры игрока.

В «Манчестер Сити» считают, что подписание аргентинца позволит резко повысить доходы от рекламных контрактов, а также полагают, что переход Месси облегчит переговоры с другими топ-футболистами.

Сообщается, что Месси обсуждал свой переход в «Сити» с главным тренером команды Пепом Гвардиолой летом.

Ранее футболист вступил в конфликт с руководством «Барселоны» и настаивал на трансфере. Бывший президент клуба Жозеп Бартомеу не отпустил его.

Со статистикой 33-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь.