Черчесов – Казанскому про Сафонова: «Вы в очередной раз прилюдно соврали. Он уже второй раз у нас в сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему вратарь еще не дебютировал в составе национальной команды.

– Поставьте, пожалуйста, точку в одном простом деле. Почему Сафонов и Максименко одновременно вызываются в молодежную сборную? Почему одного нельзя оставить там, а другого привести наверх? – спросил .

– Вы в очередной раз прилюдно соврали. Потому что Сафонов уже второй раз у нас в сборной, а Максименко – в молодежной.

– Так, конечно, сейчас да.

– Вы соврали.

– Почему я соврал?

– Потому что Сафонов уже второй раз у нас в сборной.

– Но ведь до этого его не вызывали. Дело не в личности Сафонова, просто мы действительно видим, что это достаточно перспективный вратарь и, кажется, это большое упущение.

– Денис Казанский, вы, видимо, с Сычевым в своей передаче выходите и не читаете, что говорит главный тренер и федерация футбола российская. Потому что есть молодежная сборная, которая решает свои задачи. И, как только она их решила, мы начали вызывать игроков молодежной сборной, чтобы с ними знакомиться. Как только она решила.

Ни себе ни людям – так не бывает.

– Не стоило ли кого-то из них еще год назад привлечь третьим в сборную, чтобы сразу всем было понятно: этот наигрывается в основу, а этот – на перспективу?

– Скажите, пожалуйста, как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть основным в молодежной сборной?

Ну, ребята, вы все это знаете теоретически, но так получается, что перед вами сидит тот, кто сам этим делом занимался. И так же играл и в молодежной, и не вызывался в первую.

Акинфеевы и Харины, наверное, не каждый год рождаются, – сказал Черчесов.