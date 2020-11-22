Адам Яндиев – Харитонову: «Хочу извиниться перед тобой. Ты – мужчина»

Экс-боец UFC Адам Яндиев публично извинился перед тяжеловесом ММА Сергеем Харитоновым из-за нанесенных телесных повреждений.

«Я хочу извиниться перед тобой, ты – мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодежь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло.

У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки», – заявил Яндиев.

Ранее стало известно, что Харитонов подал второе заявление в полицию на Яндиева.

Дмитрий Носов: «Было бы идеально, если Харитонов и Яндиев пожали друг другу руки»

Харитонов выписан из больницы после драки с Яндиевым. Боец планирует 24 ноября провести пресс-конференцию в Москве