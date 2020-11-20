Черчесов о ковиде у Сафонова: «Может, боженька все видит? Наверное, он заболел не просто так? Господь бог дал ему паузу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вратаре .

– То есть это было взвешенное решение – не вызывать ранее ни Сафонова, ни Максименко?

– Я сейчас вам задам риторический вопрос: приезжают игроки на сбор, кто-нибудь из вас их видит?

– Разумеется, нет.

– А мы их видим. И когда мы что-то-то планируем, они приезжают, садятся перед нами, и ты задаешься вопросом: «А надо ли ему сейчас играть?»

– А кто произвел такое впечатление?

– Кто-то уставший, кто-то проигравший, кто-то еще что-то. Может, боженька все видит? Наверное, Сафонов заболел «короной» не просто так? Если мы ему сами отдохнуть не даем – он уже накушался, по-моему – то ему господь бог дал паузу, чтобы он пришел в себя.

Мы с ним об этом разговаривали, когда он в Турции остался. Я его вызвал к себе, мы много о чем поговорили, определенные напутствия он получил. Надеюсь, он все правильно понял, и мы двигаемся. Он-то точно знает, чего мы хотим и куда идем. Это он должен знать, и он должен понимать.

А моя задача – чтобы он это знал и четко двигался по тому фарватеру, о котором мы говорим. Ситуация придет туда, куда надо, – сказал Черчесов.

Черчесов – Казанскому про Сафонова: «Вы в очередной раз прилюдно соврали. Он уже второй раз у нас в сборной»