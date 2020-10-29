Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у киевского «Динамо», «ПСЖ» против «РБ Лейпциг»

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Истанбул», «Барселона» сыграет с киевским «Динамо» на выезде, «Ювентус» проверит на прочность «Ференцварош», а «ПСЖ» сойдется с «РБ Лейпциг».
Лига чемпионов
4-й тур
Группа H
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
Группа G
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «НСК Олимпийский»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.