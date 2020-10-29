Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у киевского «Динамо», «ПСЖ» против «РБ Лейпциг»

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В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Истанбул», «Барселона» сыграет с киевским «Динамо» на выезде, «Ювентус» проверит на прочность «Ференцварош», а «ПСЖ» сойдется с «РБ Лейпциг». 

Лига чемпионов

4-й тур

Группа H

ПСЖ Франция – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед Англия – Истанбул Турция
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа G

Ювентус Италия – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо Киев Украина – Барселона Испания
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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