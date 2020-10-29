Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у киевского «Динамо», «ПСЖ» против «РБ Лейпциг»

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов примет «Истанбул», сыграет с киевским «Динамо» на выезде, проверит на прочность «Ференцварош», а сойдется с «РБ Лейпциг».

чемпионов

4-й тур

Группа H

Группа G

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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