КХЛ. «Торпедо» примет «Автомобилист», СКА сыграет с «Барысом», московское «Динамо» в гостях у «Йокерита»

В очередной игровой день КХЛ «Торпедо» примет «Автомобилист», СКА сыграет с «Барысом», минское «Динамо» – с «Локомотивом», а московское «Динамо» проведет гостевой матч с «Йокеритом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.30, «Хартвалл Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.