КХЛ. «Торпедо» примет «Автомобилист», СКА сыграет с «Барысом», московское «Динамо» в гостях у «Йокерита»

В очередной игровой день КХЛ «Торпедо» примет , сыграет с , минское «Динамо» – с , а московское проведет гостевой матч с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ