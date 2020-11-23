КХЛ. «Торпедо» примет «Автомобилист», СКА сыграет с «Барысом», московское «Динамо» в гостях у «Йокерита»

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В очередной игровой день КХЛ «Торпедо» примет «Автомобилист», СКА сыграет с «Барысом», минское «Динамо» – с «Локомотивом», а московское «Динамо» проведет гостевой матч с «Йокеритом». 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Северсталь – Витязь
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Автомобилист
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Амур
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Локомотив
Дата проведения
24 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Барыс
Дата проведения
24 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Спартак
Дата проведения
24 ноября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Динамо Москва
Дата проведения
24 ноября, 19.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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