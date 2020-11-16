Члены наблюдательного совета РУСАДА 1 января будут освобождены от полномочий. Это они рекомендовали уволить Гануса

Члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут досрочно освобождены от полномочий с 1 января 2021 года.

Решение принято на заседании наблюдательного совета организации.

Летом наблюдательный совет рекомендовал учредителям РУСАДА (ОКР и ПКР) рассмотреть вопрос об увольнении бывшего директора агентства Юрия Гануса.

«Сегодня на заседании наблюдательного совета и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями. Мы единодушно поддерживаем наших коллег.

С учетом этого, а также того факта, что мандат нынешнего наблюдательного совета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе.

Соответствующие обращения мы направим в адрес общего собрания членов РУСАДА, полномочного принимать такие решения в соответствии с уставом организации.

Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем все, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась», – цитирует сайт главу набсовета Александра Ивлев.

5 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса после аудита, проведенного компанией «Финэкспертиза» по инициативе ОКР. В ходе аудита были выявлены нарушения в деятельности руководства РУСАДА.

28 августа Ганус был уволен с поста директора РУСАДА.

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