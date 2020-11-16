Члены наблюдательного совета РУСАДА 1 января будут освобождены от полномочий. Это они рекомендовали уволить Гануса

Теги Елена Исинбаева допинг РУСАДА Андрей Строкин Александр Ивлев Легкая атлетика

Члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут досрочно освобождены от полномочий с 1 января 2021 года.

Решение принято на заседании наблюдательного совета организации. 

Летом наблюдательный совет рекомендовал учредителям РУСАДА (ОКР и ПКР) рассмотреть вопрос об увольнении бывшего директора агентства Юрия Гануса.

«Сегодня на заседании наблюдательного совета Елена Исинбаева и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями. Мы единодушно поддерживаем наших коллег. 

С учетом этого, а также того факта, что мандат нынешнего наблюдательного совета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе.

Соответствующие обращения мы направим в адрес общего собрания членов РУСАДА, полномочного принимать такие решения в соответствии с уставом организации.

Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем все, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась», – цитирует сайт РУСАДА главу набсовета Александра Ивлев. 

5 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса после аудита, проведенного компанией «Финэкспертиза» по инициативе ОКР. В ходе аудита были выявлены нарушения в деятельности руководства РУСАДА.

28 августа Ганус был уволен с поста директора РУСАДА. 

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