Тина Канделаки: «В России нет культуры потребления платного спортивного контента. Люди не становятся богаче»

Генеральный продюсер телеканала поделилась мнением о жизнеспособности платного телевидения в России.

– Каково ваше видение платных каналов? Какая часть спорта на ТВ должна быть бесплатна (и должна ли вообще)?

– Здесь важно всем понять, что «Матч ТВ» строго соблюдает контрактные обязательства. Если в договоре прописано, что события должны быть в полном объеме показаны только на федеральном канале – мы подчиняемся. Если нет, то можем быть более гибкими с точки зрения программирования.

В любом случае приоритет отдаем крупным международным соревнованиям с участием российских спортсменов и команд. Это, если хотите, наша социальная миссия. Мы исходим из потребностей и интересов зрителей.

Как вы знаете, в мире почти весь спорт транслируется на платных каналах, но в России нет культуры потребления платного спортивного контента, она в зачаточном состоянии. И, несмотря на то, что цена месячной подписки на канал подчас меньше цены билета в кинотеатр, это не у всех вызывает позитивную реакцию. Поэтому пока принцип остается тем же.

– Но тот же Spotify (сервис для прослушивания музыки, который стал доступен в России в июле 2020 года – прим. Sports.ru) сейчас объявил, что у них самый успешный выход на новый рынок в истории. То есть такие платные подписки в России возможны.

– Они открыли статистику?

– Конкретных цифр не назвали, но заявили, что в России был самый успешный выход.

– Всегда интересно смотреть статистику относительно бенчмарков, относительно того, кто с кем и чем меряется. Тогда можно что-то обсуждать. Говорить о том, что мы не видели в глаза и не понимаем, на основе чего делался вывод, мне кажется, некорректно.

Хочу еще раз подчеркнуть: мы живем в эпоху пандемии! Люди не становятся богаче. Средний класс уменьшается, некоторые компании перевели на удаленку до 30% сотрудников, пытаясь сохранить им зарплату. Но не у всех получается. Нельзя ничего прогнозировать.

Поэтому когда кто-то говорит, что у них самые невероятные результаты по платной подписке, то я бы хотела посмотреть на конкретные цифры, – сказала Канделаки.