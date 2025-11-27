У Фермина травма камбаловидной мышцы. Хавбек «Барсы» пропустит 2 недели

Фермин Лопес выбыл на две недели из-за травмы.

У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Срок восстановления оценивается в две недели.

В текущем сезоне Ла Лиги Лопес провел 9 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .