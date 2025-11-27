У Фермина травма камбаловидной мышцы. Хавбек «Барсы» пропустит 2 недели
Фермин Лопес выбыл на две недели из-за травмы.
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес получил мышечную травму.
У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Срок восстановления оценивается в две недели.
В текущем сезоне Ла Лиги Лопес провел 9 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости